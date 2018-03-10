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    Федор Хитрук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Режиссер киностудии Союзмультфильм Федор Хитрук
    В "Союзмультфильме" отмечают день рождения автора фильмов про "Винни-Пуха"
    01:40 01.05.2016
    75
    Федор Хитрук — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, Государственной премии ГДР по искусству, премии президента РФ в области литературы и искусства.
    Прощание с режиссером Федором Хитруком
    Друзья и коллеги простились с "бесспорным гением анимации" Хитруком
    13:55 05.12.2012
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    Гражданская панихида по Федору Хитруку завершилась в столичном Доме кино, друзья и коллеги вспоминают его как бесспорного гения анимации, оставившего скромное, но бессмертное наследие.
    Режиссер киностудии Союзмультфильм Федор Хитрук
    Прощание с мультипликатором Хитруком началось в Москве
    09:37 05.12.2012
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    В числе пришедших проститься со знаменитым создателем Винни-Пуха - режиссеры анимационных фильмов Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит, ученики и коллеги Хитрука.
    Режиссер киностудии Союзмультфильм Федор Хитрук
    Прощание с Федором Хитруком состоится в московском Доме кино в среду
    17:24 03.12.2012
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    "Прощание состоится 5 декабря в 11.00 в фойе Дома кино. Кремация пройдет на Хованском кладбище", - сказал редактор Сергей Капков.
    Художник-мультипликатор Федор Хитрук
    Скончался режиссер "Винни-Пуха" Федор Хитрук
    11:45 03.12.2012
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    На студию "Союзмультфильм" Хитрук пришел 20-летним юношей и проработал там почти полвека.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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