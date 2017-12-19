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    Культура

    В США умер создатель самого известного мультперсонажа

    (обновлено: )530
    Создателю легендарного мультперсонажа Багза Банни Бобу Гивенсу было 99 лет, в последнее время мужчина находился в больнице Святого Иосифе в Бербанке - штат Калифорния.
    Создатель легендарного мультперсонажа Багза Банни Боб Гивенс
    bleedingcool.com

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В США скончался создатель легендарного мультперсонажа Багза Банни Боб Гивенс, передает Cinema Blend.

    Тизер украинского анимационного фильма Мавка. Лесная песня. Видео
    Канал на Youtube FILM.UA Group
    Первый тизер анимационного мультфильма "Мавка. Лесная песня"

    Мужчина умер еще 14 декабря. О его смерти журналистам рассказала его дочь — Мэриан Гивенс. Известно, что Бобу было 99 лет, в последнее время мужчина находился в больнице Святого Иосифе в Бербанке — штат Калифорния.

    Карьера Гивенса в сфере анимации и мульпликации началась много десятков лет назад, одним из его самых успешных созданий стал "Дикий заяц".

    Позже Гивенс взялся за доработку персонажа и в результате в 1940 году мир увидел легендарного Багза Банни в мультфильме "A Wild Hare".

    wikipedia
    Багз Банни

    Ранее сообщалось, что на Youtube был опубликован первый трейлер украинского анимационного фильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

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