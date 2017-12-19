В США умер создатель самого известного мультперсонажа

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В США скончался создатель легендарного мультперсонажа Багза Банни Боб Гивенс, передает Cinema Blend.

Мужчина умер еще 14 декабря. О его смерти журналистам рассказала его дочь — Мэриан Гивенс. Известно, что Бобу было 99 лет, в последнее время мужчина находился в больнице Святого Иосифе в Бербанке — штат Калифорния.

Карьера Гивенса в сфере анимации и мульпликации началась много десятков лет назад, одним из его самых успешных созданий стал "Дикий заяц".

Позже Гивенс взялся за доработку персонажа и в результате в 1940 году мир увидел легендарного Багза Банни в мультфильме "A Wild Hare".

wikipedia Багз Банни

Ранее сообщалось, что на Youtube был опубликован первый трейлер украинского анимационного фильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".