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    Культура

    В Китае знаменитый мультфильм попал под цензуру

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    Главный персонаж мультсериала "Свинка Пеппа" стал своего рода "иконой" в Китае. В списке запрещенных материалов наряду со Свинкой Пеппой также значатся нудизм, мужчины, одетые как женщины, демонстрация огнестрельного оружия и пр.
    Мультфильм Свинка Пеппа
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Мультсериал "Свинка Пеппа" удалили из китайского видеосервиса Duoyin, при этом онлайн-поиск популярного во всем мире мультфильма не дает результатов. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

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    "Многие китайские интернет-пользователи обнаружили в минувшую субботу, что видеоклипы со Свинкой Пеппой были удалены, а онлайн-поиск популярного мультсериала не дал результатов", — пишет издание.

    Сообщается, что на прошедших выходных в сети появился список запрещенного для показа контента, который, предположительно, являлся официальным документом Duoyin. В списке запрещенных материалов наряду со Свинкой Пеппой также значились нудизм, мужчины, одетые как женщины, демонстрация огнестрельного оружия, пропаганда культа и другие противоречивые темы, пишет газета. Достоверность списка пока остается неподтвержденной, так как компания Duoyin не ответила на запрос издания.

    По данным газеты, видеоплатформа также удалила хэштэг #PeppaPig, поиск по которому ранее выдавал более 30 тысяч видеоклипов. Интернет-пользователи начали публиковать связанный с персонажем контент, используя альтернативные ключевые слова.

    Мультсериал получил огромную популярность в Китае после выхода на китайский рынок в 2015 году. С конца прошлого года Свинка Пеппа получила неожиданную популярность и среди китайской молодежи, став своего рода "иконой".

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    В китайском интернете персонаж получил имя "шэхуйжэнь" (shehuiren), что в переводе с китайского дословно означает "человек общества", но подразумевает человека, который идет против доминирующих в обществе ценностей, плохо образован и не имеет постоянной работы. В Китае таких людей считают "неуправляемыми бездельниками", они являются полной противоположностью нового поколения китайцев, которое компартия Китая надеется воспитать, отмечает газета.

    "Свинка Пеппа", как сообщают СМИ, является самым популярным детским мультсериалом в мире. Его показывают в 180 странах.

    В прошлом году сообщалось, что китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг Винни-Пуха.

    Ранее сообщалось, что сын Олега Табакова, актер и бизнесмен Антон Табаков озвучил кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино".

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