Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Для артистов праздничный день 8 марта – обычно рабочий. И женщины не исключение: концерты, спектакли, выступления на городских площадях. Но так бывает в нормальной, здоровой общественной обстановке, когда артистов оценивают по их творчеству, а не политической позиции.

В Украине же сейчас ситуация другая. Известные и популярные женщины мира искусства оказались по разные стороны идеологических баррикад, а тех, кто не хочет говорить о политике – травят, не дают проводить концерты, не зовут сниматься в кино…

Разные женские судьбы и бытовое хамство

Известный украинский композитор Владимир Быстряков рассказал РИА Новости Украина о "женском вопросе" в культурной сфере страны, подоплеке возни вокруг артистов, обратных эффектах украинизации и рисках развала государства.

"Ада Николаевна Роговцева, которая сделала себе имя и карьеру, играя в русском театре, снимаясь на российских студиях, теперь она целует знамена "Правого сектора", который, как известно, отличается крайней русофобией. Чем это вызвано – я даже не знаю. Наверное, желанием хорошо жить в наше время. Я ей не судья, это ее личный выбор", – говорит композитор.

Сложная ситуация – у Софии Михайловны Ротару, потому что у нее есть недвижимость в Крыму и ей сложно встать на какую-то определенную сторону, отмечает Быстряков.

"Хотя я знаю, что она выступает с концертами в России. Я не знаю, дают ли ей выступать в Украине с концертами. Возможно, тоже нет. Но вы знаете, вся эта возня вокруг артистов, она сводится, честно говоря, вот к чему. К тому, чтобы с них собрать определенную дань. Чтобы они процент от заработанного на концертах отчисляли на АТО. Вот и все", – уверен композитор.

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Он рассказал, что в свое время Наташе Королевой прямым текстом сказали: "Отчисли 20% и пой хоть про Путина".

"Ну, про Путина она не пела и не поет, она поет лирику. Но тем не менее ее тоже в свое время причислили к врагам нашего государства. Это постыдно, потому что ни одно государство на моей памяти не имело столько врагов, черных списков, как наше сегодняшнее государство. Которое, казалось бы, должно думать о комфорте для населения, а тут нас лишают фильмов, спектаклей, общения со знаменитыми талантливыми актерами, которые работают в России", – возмущен Быстряков.

И на все, продолжает он, у них есть ответ: "Не нравится здесь – "Чемодан, вокзал, Россия": "пришли такие советчики, которые коренным жителям, которые тут жили по 100 лет, начали советовать – где им жить, куда им уезжать. То есть хамство на бытовом уровне".

Людей "добивают" культурой

Быстряков говорит, что ему безразлично, кого из артистов троллят – женщин или мужчин.

"Женщин я бы не советовал троллить еще и с чисто этических качеств. К женщинам нужно относиться очень бережно. Но тут не важно: под косу попадает все, что угодно. Та же Билык, которая в начале была иконой стиля, пела на украинском языке и было все нормально. Потом она начала петь на русском языке: тоже хорошо, тоже с успехом. Очевидно, ее троллят за язык", – предположил композитор.

В стране идет борьба с русским языком – это не является секретом, уверен композитор.

"Тот же министр иностранных дел Климкин заявил, что русский язык потворствует расползанию агрессии по Украине. То есть одну часть населения настраивают против другой. И сюда, в эту самую политику, очень ловко входят эти самые телодвижения с запретами артистов, со скандалами с гастролями и т.д. и т.п.", – говорит Быстряков.

Все это вместе приводит и уже привело к расшатыванию психологического спокойствия внутри населения, добавляет он.

"Потому что если к этому еще приплюсовать взвивающиеся цены на коммуналку, да еще цены на продукты, на все, то кроме ненависти, кроме отвращения к людям, которые занимаются этим неугодным делом, у нормальных людей это ничего не вызовет. Вызовет, конечно, определенный градус сопротивления, неприятия этого", – высказался композитор.

Паранойя в обществе, ведущая к распаду страны

Но у украинизации, прогнозирует Быстряков, будет обратный эффект.

"В конечном итоге это ударит, я на 100% уверен, по замечательному украинскому языку. Потому что если его навязывают насильно, искусственно, психопатки бросают мелочь в лицо продавцам, которые им отвечают на неправильном, как они считают, языке, то это признак паранойи в обществе. Как это излечить – сложно сказать. Есть такой тип людей, которые будут держаться до последнего. Кричать, что во всем виноваты москали, которые наше сало съели. И как бы не было плохо, они будут держаться до последнего: "С голой дупой, але незалежні". Есть люди, которые живут по этому принципу, не хотят поднять голову, увидеть объективные причины нашего сегодняшнего распада", – говорит композитор.

А украинское общество – распадается, категоричен он: "и к сожалению, если общество не находит внутри силы для консолидации, следом распадается и государство".

"Это все – части одного большого процесса под названием "развал Украины как государства". Больно смотреть, как распадается некогда красивая и успешная во всех отношениях страна!" – подытожил Владимир Быстряков.

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