Во Львове националисты выдвинули Билык последний ультиматум

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Общественные патриотические организации города Львова выдвинули ультиматум певице, народной артистке Украины Ирине Билык, которая запланировала провести концерт 6 марта во Львовском оперном театре. Если она откажется выполнить требование радикалов, концерт будет сорван.

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"Она должна сказать публично, что Россия — агрессор и все вопросы будут сняты", — заявил общественный активист Олег Радик на пресс-конференции в понедельник. При этом Радик оскорбил певицу.

Радикалы также потребовали от руководителя Оперного театра Василия Вовкуна отменить выступление Билык: "Сейчас мяч на стороне Оперного".

Напомним, ранее Билык дала свой ответ на поступающие угрозы сорвать ее концерты во Львове и Одессе.

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