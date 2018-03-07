Скандал и слава. Абсурдные и серьезные петиции киевлян

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Проблемы насущные и абсурд

В Киеве с ноября 2015 года начал работу сервис электронных петиций к столичным властям. За два года на сайте Киевской городской государственной администрации набралось несколько тысяч обращений, беглый анализ которых показывает наиболее важные вопросы, интересующие киевлян. Речь идет о транспортной инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, незаконных застройках и коррупции.

При этом за два года работы сервиса только около 50 петиций набрали необходимые для рассмотрения властями 10 тысяч голосов. Только восемь из них дошли до выполнения, но не все из них реализованы, как то запрет гей-парада или снижение стоимости проезда в общественном транспорте для студентов.

Наряду с этим, в петициях хватает и абсурда. Так, в начале марта на сайте появилась петиция об обращении в Верховную Раду с просьбой перенести столицу Украины из Киева в другой населенный пункт.

Автор петиции Михаил Юрьевич Булах считает, что, отказавшись от статуса столицы, Киев получит такие преимущества:

— уменьшение транспортной нагрузки,

— уменьшение перенасыщенности автомобилями и загрязнения воздуха;

— уменьшение неконтролируемого и хаотического перенаселения города;

— прекращение незаконных застроек.

"Учитывая имеющуюся инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы. Вместе с тем, некоторым киевлянам будет значительно проще жить и не просить: "Ограничьте въезд для жителей других городов, сел и т.д. на ПМЖ в Киев". Так же сделать массовое переселение по месту рождения приезжих в столицу. Если данная петиция будет подписана, коренным жителям столицы больше не придется терпеть приезжих граждан на своих улицах. Киев не резиновый. В связи с этим, возможно меньшее количество: людей в общественном транспорте, пробок, и так далее", — говорится в петиции.

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Пока что петицию подписали 55 сторонников идеи.

Не менее удивительными идеями петиций было прорыть тоннель под Крещатиком, чтобы спрятать под землю транспорт, установить памятник Соловью-Разбойнику, ввести налог на забор, выделить площадку под родео и корриду. Также предлагалось обязать столичного главу и его заместителей публично проходить детектор лжи, сделать пенсионерам платный проезд в общественном транспорте в час-пик, снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке.

Хватало и скандалов. В 2015 году электронная петиция по переводу Киево-Печерской лавры из Московского в Киевский патриархат набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко поручил комиссии по вопросам местного самоуправления рассмотреть документ. В УПЦ МП назвали петицию провокацией, а Служба безопасности Украины занялась происхождением петиции.

Уже в этом году скандал разгорелся вокруг петиции сноса часовни УПЦ Московского патриархата возле Национального музея истории Украины в Киеве, которая набрала голоса для рассмотрения. В итоге Киевсовет поддержал снос часовни.

Переименования и фальсификации

Судя по петициям, не менее обеспокоены киевляне также бесконечными переименованиями в столице, которые происходят едва ли не каждый месяц. Несколько скандалов вспыхнули по поводу петиций с переименованием Московского проспекта и проспекта Ватутина.

Напомним, Московский проспект официально стал проспектом Степана Бандеры 9 августа 2016 года после соответствующего решения Киевского городского совета. Уже в сентябре киевляне выступили против переименования. Петиция к Киевсовету с требованием присвоить проспекту Степана Бандеры нейтральное название набрала необходимые 10 тысяч голосов. Вместе с тем власти заявили, что подписи в петиции о запрете переименования Московского проспекта в Бандеры сфальсифицированы и отклонили ее. Владимир Бондаренко, который руководил на тот момент аппаратом КГГА, заявил, что по результатам проверки более 3 тысяч голосов, или 30%, скорее всего, были введены механическим способом без участия граждан. По его словам, в процессе было задействовано 160 IP-адресов, с которых было "брошено" от 682 до шести голосов. Еще с 34 IP-адресов голосовали пять раз и с 49 IP-адресов — четыре раза. К слову, Бондаренко, который заявил о фальсификациях, подозревался в подделке собственного диплома.

Более 10 тысяч голосов собрала также петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Владимира Великого. Что-то похожее наблюдалось и с переименованием проспекта Ватутина в проспект Шухевича, принятое Киевсоветом под давлением добробатов и ветеранов АТО. Несогласные киевляне зарегистрировали петицию по отмене переименования, которая также собрала необходимые для рассмотрения 10 тыс голосов, но власти снова заявили о фальсификациях. "Я предлагал обратиться в СБУ по вопросу проверки антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой подделки ее результатов, и привлечь их к ответственности за пособничество российским оккупантам", — заявил тогда лидер фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

На фоне нескончаемого конвейера присваивания новых названий, которые власти оправдывают политикой декоммунизации, неравнодушные киевляне заявили, что ряд переименований имеют исключительно идеологический характер. Так появилась петиция с предложением ввести мораторий на переименование в Киеве улиц, названия которых в рамках действующего законодательства не подлежат переименованию. Предложение зарегистрировал композитор Владимир Быстряков.

"После принятия в Украине законов о так называемой декоммунизации в Киеве началось массовое переименование улиц и других имен географических объектов. При этом, фактически с нарушением положений украинского законодательства, Киевсовет начал переименовывать улицы, площади, проспекты, названия которых не противоречат действующим нормативным актам. Эти переименования имеют исключительно идеологический характер", — говорится в пояснении к петиции.

Быстряков отмечал, что депутаты Киевского городского совета инициируют переименование объектов, названия которых связаны с победой над нацизмом. Например, проспекта Героев Сталинграда или проспекта генерала Ватутина, что осуждает значительная часть киевлян.

По данным материалов открытых источников интернет