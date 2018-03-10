наверх
10.03.201809:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    София Ротару

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4796
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    Певица София Ротару. Архивное фото
    Отдых под пальмами. 70-летняя Ротару похвасталась загаром
    14:30 02.03.2018
    987
    На этот раз Ротару предстала на снимке в цветастом платье с открытыми плечами и подписала его: "Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы!".
    Певица София Ротару. Архивное фото
    Сын Ротару отреагировал на информацию о замужестве певицы
    13:34 24.02.2018
    1868
    Сын народной артистки СССР 70-летней Софии Ротару резко отреагировал на информацию, появившуюся в СМИ, о замужестве певицы.
    София Ротару
    Вечно молодая София Ротару показала фото в прозрачном костюме
    11:03 20.02.2018
    3030
    Несмотря на свои 70 лет, выглядит певица потрясающе. Подписчики певицы восхитились ее внешним видом, комментируя фото многочисленными комплиментами.
    Ани Лорак
    Новости Instagram: Лорак показала бедра, а Ротару - бунгало на Мальдивах
    10:29 07.02.2018
    1753
    София Ротару отдыхает на Мальдивах, а Ани Лорак готовится к новому шоу. Поклонники певиц разместили множество комментариев, в которых восхищаются неувядающей красотой Ротару и "хорошим орехом" Лорак.
    Певица София Ротару. Архивное фото
    Три поколения. Ротару снялась для глянца
    15:44 21.11.2017
    658
    На обложке украинской версии журнала ELLE с известной певицей запечатлены невестка Светлана и внучка Соня Евдокименко. София Ротару предстала в черном костюме и белой рубашке.
    На стиле. Очаровательная внучка Ротару покоряет мир моды 
    16:55 14.09.2017
    905
    Внучка звездной певицы Софии Ротару София Евдокименко активно снимается в фотосетах, публикуя фотографии стильных образов в социальных сетях. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Певица София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
    Директор Софии Ротару рассказал о ее диете, пенсии и концертах в РФ и Украине
    10:30 08.08.2017
    2316
    По словам директора певицы, София Михайловна не выступает в Украине и России, поскольку не хочет участвовать в политических интригах.
    Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй
    От хуторянки до легенды эстрады. София Ротару отмечает 70-летие 
    15:52 07.08.2017
    619
    В понедельник эстрадной певице, народной артистке СССР, уроженке Буковины Софии Ротару исполняется 70 лет. Смотрите в фоторепортаже яркие кадры из жизни легенды советской эстрады.
    Фотосессия Софии Ротару в 70-летний юбилей
    В вышиванке и кроссовках. София Ротару покорила сеть яркой фотосессией
    13:59 07.08.2017
    1110
    Легенда советской эстрады отмечает 70-летний юбилей в Италии. На своей странице в Instagram София Ротару выложила стильную фотосессию, на которой она запечатлена в вышиванке.
    Певица София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
    В понедельник певица София Ротару отмечает юбилей
    04:14 07.08.2017
    3277
    За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 400 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады. Гастролировала во многих странах Европы, Америки, Азии, в Австралии.
    София Ротару упала на сцене. Видео
    София Ротару во время юбилейного концерта в Киеве упала на сцене 
    06:19 25.03.2017
    4948
    Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару зацепилась за платье и упала. Падение оказалось не слишком серьезным, и концерт продолжился.
    РОТАРУ ЧЕРВОНА РУТА
    София Ротару: на сцене и в семье 
    18:38 07.08.2015
    1201
    Знаменитой певице, народной артистке СССР, Софии Ротару, 7 августа исполняется 68 лет. По информации СМИ, певица празднует день рождения на родине, в Черновцах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4796
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    София Ротару
    Вечно молодая София Ротару показала фото в прозрачном костюме
    11:03 20.02.2018
    3030
    Несмотря на свои 70 лет, выглядит певица потрясающе. Подписчики певицы восхитились ее внешним видом, комментируя фото многочисленными комплиментами.
    Певица София Ротару. Архивное фото
    Сын Ротару отреагировал на информацию о замужестве певицы
    13:34 24.02.2018
    1868
    Сын народной артистки СССР 70-летней Софии Ротару резко отреагировал на информацию, появившуюся в СМИ, о замужестве певицы.
    Певица София Ротару. Архивное фото
    Отдых под пальмами. 70-летняя Ротару похвасталась загаром
    14:30 02.03.2018
    987
    На этот раз Ротару предстала на снимке в цветастом платье с открытыми плечами и подписала его: "Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы!".
    Все теги

    Персоны