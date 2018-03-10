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    Иво Бобул

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Певец Борис Апрель сменил пол
    Иво Бобул о смене пола и творчестве Бориса Апреля: этот маразм надоел
    15:46 01.02.2018
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    Народный артист Украины Иво Бобул возмущен появлением на эстраде и возросшей популярностью Бориса Апреля, сменившего пол и вернувшегося на сцену под псевдонимом Зианджа.
    Андрей Блинов
    Блинов: уже четыре артиста сказали то, что у многих на уме
    19:12 05.01.2018
    6401Украина 2018: новые испытания
    Многие уже не скрывают, что в стране царит атмосфера угнетения, что есть сомнения в перспективах, что слова "Украина" и "справедливость" как-то уж совсем отдалились. Но по сути каждый из артистов сказал о своём лично наболевшем, отмечает Андрей Блинов.
    Иво Бобул
    Украине нужны безголосые и тупые. Известный певец сделал резкое заявление
    12:10 03.01.2018
    5782Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению народного артиста Иво Бобула, из украинцев хотят сделать пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно.
    Иво Бобул
    В Киеве обокрали артиста Иво Бобула
    13:57 03.06.2015
    578Криминализация украинского общества.
    Певец, народный артист Украины, Иво Бобул пожаловался на своей странице в Facebook на то, что у него вытащили деньги, паспорт, айфон и даже диплом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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