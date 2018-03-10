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    гастроли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    В Раде обсуждают новый налог на артистов, которые ездят на гастроли в Россию
    11:34 02.03.2018
    277Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации вице-премьера Вячеслава Кириленко, "законопроект о внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР".
    Ирина Билык. Архивное фото
    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк
    20:17 23.02.2018
    5647
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    Актер Анатолий Васильев. Архивное фото
    Еще одного актера из "Сватов" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    10:08 20.02.2018
    717Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
    Гривны, купюры
    Налог на Россию: артистов обложат оброком за гастроли
    10:26 02.02.2018
    1174Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Власти Украины блеснули очередной идеей по защите национальной безопасности страны. Инициатива заключается в введении гастрольного сбора для артистов, которые выступают в России. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Служба безопасности Украины
    В СБУ сообщили, сколько гастролей российских артистов запретили в Украине
    13:22 15.01.2018
    576Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации СБУ, с момента вступления в силу закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов гастролей российских исполнителей в Украине.
    Микрофон
    Штрафы, налоги, кутузка? Соцсети о цене гастролей в РФ украинских артистов
    16:42 12.01.2018
    1433Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Украинских артистов хотят наказывать штрафом или даже уголовной ответственностью за гастроли в России – таково новое предложение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Но что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Культурная война против своих и "политика крепчающего идиотизма"
    15:55 12.01.2018
    1192Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, едва государство введет санкции по отношению к артистам, они тут же покинут территорию страны.
    Немногочисленная акция националистов Нет гастролям на крови в Киеве. Видео
    Немногочисленная акция националистов "Нет" гастролям на крови" в Киеве 
    00:29 10.12.2017
    243Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Киеве возле Дворца спорта активисты Добровольческого движения ОУН провели акцию под названием "Нет" гастролям на крови", направленную против украинских певцов, которые посещают Россию с концертами.
    Гостей церемонии награждения музканала встречали лозунгами
    В Киеве националисты устроили акцию "Нет" гастролям на крови"
    23:58 09.12.2017
    482Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
    Служба Безопасности Украины
    В духе СССР. Худсовет из СБУ проверит всех гастролеров РФ
    18:01 23.11.2017
    347Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Не каждый артист из Российской Федерации ступит на украинскую землю. В лучших традициях КГБ СССР служба безопасности Украины будет тщательно отбирать, кого пускать на гастроли в Украину, а кому давать от ворот поворот.
    Художественный руководитель театра Школа современной пьесы Иосиф Райхельгауз
    Известный режиссер прокомментировал запрет гастролей артистов из РФ в Украине
    01:17 08.11.2017
    1235Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам главного режиссера театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, "культурные связи - это последнее, что у нас осталось и если этого не понимает руководство, горячо любимой мной Украины, - это катастрофа".
    Кабаре Crazy Horse Paris в Сингапуре
    Женственность и грация кабаре Crazy Horse Paris покоряет Сингапур 
    12:04 12.10.2017
    827
    Сингапурскую публику ожидает встреча с авангардным культурным феноменом. В среду, 11 октября, в экономическую столицу Юго-Восточной Азии прибыло парижское кабаре Crazy Horse с новым шоу "Forever Crazy".
    СБУ. Архивное фото
    Последняя гастроль. СБУ становится главным цензором на "не пущать"
    19:59 08.10.2017
    1189Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Запрет всего российского на сцене, телеэкране, в кино и книжном магазине давно стал нормой украинской жизни. Но Украина не успокаивается на достигнутом - теперь это единственная страна в мире, где гастрольную деятельность регулируют силовые органы.
    Владимир Быстряков
    Быстряков о гастролях с разрешения СБУ: абсурд продолжается, маразм крепчает
    18:40 06.10.2017
    2179
    Одних артистов запрещают, а представителей титульной нации поднимают на щит: Украину делают аграрной, а нас - немножко селянами вследствие подобного "искусства", считает композитор Владимир Быстряков.
    Алена Дмуховская
    Гастрольная деятельность. При чем здесь СБУ?
    16:15 06.10.2017
    626Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Контролем гастрольной деятельности Рада запутала организаторов и негативно повлияла на рынок культурных мероприятий, заявила эксперт Алена Дмуховская.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Решение ВР по российским артистам не помешает гастролям - политолог
    13:12 22.09.2017
    703Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Конструктивную критику ограничения гастролеров из России назовут "рукой Москвы", чем отобьют всякое желание бороться со справедливостью, считает политолог Ярослав Макитра.
    Актриса Нонна Гришаева
    Националисты требуют запретить въезд в Украину артистке Нонне Гришаевой
    00:53 17.07.2017
    878Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Националисты утверждают, что Гришаева "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории. Также националисты отмечают, что в Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    В Кабмине сообщили подробности законопроекта о гастролях российских артистов
    04:15 16.07.2017
    182Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, организатор концерта должен сообщить настоящее имя и фамилию артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные.
    Тина Кароль
    Кароль о гастролях в РФ: я поставила нацинтересы выше собственных
    01:33 30.12.2016
    28431Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам певицы Тины Кароль, она любит свою страну. В этом году она сыграла в Украине 97 концертов, и ей "не пришлось прогибаться под изменчивый мир".
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Нищук: в Украине создадут агентство, запрещающее артистам гастролировать
    00:57 24.04.2016
    3565Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра культуры Украины, для механизма запрета российского контента должна быть проведена внутренняя основательная работа "без пресс-конференций и без вынесения на люди многих вещей".
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    Ирина Билык. Архивное фото
    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк
    20:17 23.02.2018
    5647
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    Актер Анатолий Васильев. Архивное фото
    Еще одного актера из "Сватов" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    10:08 20.02.2018
    717
    Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    В Раде обсуждают новый налог на артистов, которые ездят на гастроли в Россию
    11:34 02.03.2018
    277
    По информации вице-премьера Вячеслава Кириленко, "законопроект о внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР".
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