По информации вице-премьера Вячеслава Кириленко, "законопроект о внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР".
Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
Власти Украины блеснули очередной идеей по защите национальной безопасности страны. Инициатива заключается в введении гастрольного сбора для артистов, которые выступают в России. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
По информации СБУ, с момента вступления в силу закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов гастролей российских исполнителей в Украине.
Украинских артистов хотят наказывать штрафом или даже уголовной ответственностью за гастроли в России – таково новое предложение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Но что же думают по этому поводу сами украинцы?
Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
Не каждый артист из Российской Федерации ступит на украинскую землю. В лучших традициях КГБ СССР служба безопасности Украины будет тщательно отбирать, кого пускать на гастроли в Украину, а кому давать от ворот поворот.
По словам главного режиссера театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, "культурные связи - это последнее, что у нас осталось и если этого не понимает руководство, горячо любимой мной Украины, - это катастрофа".
Сингапурскую публику ожидает встреча с авангардным культурным феноменом. В среду, 11 октября, в экономическую столицу Юго-Восточной Азии прибыло парижское кабаре Crazy Horse с новым шоу "Forever Crazy".
Запрет всего российского на сцене, телеэкране, в кино и книжном магазине давно стал нормой украинской жизни. Но Украина не успокаивается на достигнутом - теперь это единственная страна в мире, где гастрольную деятельность регулируют силовые органы.
Националисты утверждают, что Гришаева "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории. Также националисты отмечают, что в Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
По информации вице-премьера Вячеслава Кириленко, "законопроект о внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР".
Сингапурскую публику ожидает встреча с авангардным культурным феноменом. В среду, 11 октября, в экономическую столицу Юго-Восточной Азии прибыло парижское кабаре Crazy Horse с новым шоу "Forever Crazy".