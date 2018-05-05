В базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда РФ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за Крыма.

Как сообщается на сайте, судьи попали в базу данных из-за того, что "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав постановление КС РФ от 19 марта 2014 года о принятии республики Крым и Севастополя в состав России. В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие.

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.