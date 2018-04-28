Российский певец Агутин высказался о попадании в базу "Миротворца"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Известный российский музыкант Леонид Агутин поделился впечатлениям от попадания в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Артист считает, что позиция авторов базы не имеет ничего общего с мнением населения.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших непризнанные ДНР и ЛНР. Также были опубликованы данные певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, и многих другие.

"Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны", — заявил Агутин в комментарии РИА Новости.

Он также утверждает, что несколько раз был в Украине уже после того, как отношения между странами осложнились.

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Агути попал в "чистилище" "Миротворца" еще в мае 2017 года. Его обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.