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    Российский певец Агутин высказался о попадании в базу "Миротворца"

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (625)

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    Знамениты российский артист Леонид Агутин был внесен в базу сайта "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины, а также за участие в пропагандистских мероприятиях в Крыму".
    Леонид Агутин. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Известный российский музыкант Леонид Агутин поделился впечатлениям от попадания в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Артист считает, что позиция авторов базы не имеет ничего общего с мнением населения.

    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
    Соцсети: Асад, "Миротворец", "Артек"

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших непризнанные ДНР и ЛНР. Также были опубликованы данные певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, и многих другие.

    "Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны", — заявил Агутин в комментарии РИА Новости.

    Он также утверждает, что несколько раз был в Украине уже после того, как отношения между странами осложнились.

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    Агути попал в "чистилище" "Миротворца" еще в мае 2017 года. Его обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

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