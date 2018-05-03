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    Общество

    Сайт "Миротворец" объявил "облаву" на российских спортсменов

    (обновлено: )6913
    Скандальный сайт "Миротворец" заявил об облаве на российских спортсменов, "сознательно нарушавших государственную границу Украины". Речь идет о посещении Крыма.
    Логотип сайта Миротворец
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Скандально известный сайт "Миротворец" объявил "облаву" на российских спортсменов, "нарушавших государственную границу Украины", говорится в заявлении сайта на его странице в Facebook.

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    "ВНИМАНИЕ! ЦЕНТР МИРОТВОРЕЦ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЛАВУ!

    На российских спортсменов, сознательно нарушавших государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную российскими захватчиками территорию Крыма", — говорится в заявлении.

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    При этом в "Миротворце" не уточнил, кого именно из спортсменов имеют в виду.

    Facebook "Миротворец"
    Заявление сайта "Миротворец"

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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