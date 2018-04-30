Российская ведущая попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Ведущая известного шоу "Слабое звено" и российская олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым.

Как сообщается на сайте, Киселева внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины через закрытые пункты пропуска" в Крыму для организации там "незаконных выборов президента России".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших непризнанные ДНР и ЛНР. Также были опубликованы данные Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова и многих другие.