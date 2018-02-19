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    Культура

    Звезда "Адмирала" попала в базу данных "Миротворца"

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    Отмечается, что известная актриса Ольга Остроумова внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым".
    Актриса Ольга Остроумова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Советская и российская актриса театра и кино Ольга Остроумова попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    "Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей

    Как сообщается на сайте, Остроумова внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым".

    Ранее сообщалось, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

    Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинского композитора Владимира Быстрякова за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины".

    Смотрите также: Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве

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