Звезда "Адмирала" попала в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Советская и российская актриса театра и кино Ольга Остроумова попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Остроумова внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым".

Ранее сообщалось, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинского композитора Владимира Быстрякова за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины".

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