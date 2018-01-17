В Литве запустили сайт "Ватники", аналог украинского "Миротворца"

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Литве появился интернет-ресурс под названием Vatnikas, аналог украинского сайта "Миротворец" — там публикуются данные о гражданах, которые, по мнению создателей портала, отрицают важнейшие исторические факты литовской независимости.

"Тринадцатого января, в День защитников свободы, мы представляем вам первую версию сайта", — говорится на интернет-ресурсе.

На сайте уточняется, что в список уже попали более 100 человек. Авторы ресурса отмечают, что "информация на данной странице является субъективным мнением физических лиц, которые не стоит смешивать с фактами" и что они не собираются "предоставлять вам объективную информацию — это наше мнение".

Как указывается, главными критериями отбора лиц, попавших на сайт, являются "отрицание и принижение важнейших и исторических фактов литовской независимости", "возвышение политики Советского Союза и Кремля", "принижение членства Литвы в НАТО, подстрекательство к разногласиям между гражданами Литвы, а также популяризация и распространение пропагандистских интернет-страниц, занимающихся деятельностью, указанной выше".

По данным авторов страницы, главными методами отбора лиц и интернет-сайтов, попадающих на сайт, являются записи (в том числе фотографии), комментарии в социальных сетях, новостных порталах. В списках сайта сегодня числится глава "Социалистического народного фронта Литвы" Гедрюс Грабаускас и другие. Авторы призывают бдительных граждан Литвы присоединиться к работе ресурса.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых представителей СМИ стали поступать угрозы. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала происходящее "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".