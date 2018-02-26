Скандальная панк-группа из России попала в "чистилище" сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Алехина и Борисова внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым.

Кроме того, в базу данных сайта за посещение Крыма внесен россиянин Александр Софеев, который, по информации "Миротворца", также является членом группы.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что двух участниц Pussy Riot, устроивших в Якутске акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, доставили в Якутский городской суд.