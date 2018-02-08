Знаменитый актер-юморист попал в список "Миротворца"

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Знаменитый актер Юрий Стоянов попал в базу сайта "Миротворец", анкета Стоянова появилась на сайте после посещения Крыма.

Стоянов является уроженцем Одесской области. Получил актерское образование на базе Одесской киностудии, а потом закончил Московский государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского и ГИТИС.

Он и покойный актер Илья Олейников прославились, выпуская юмористическую программу "Городок".

В Крыму Юрий Стоянов принимал участие в съемках кинофильма режиссера Владимира Виноградова. Картина имеет рабочее название "Неуловимые".

Ранее Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности внесло еще четырех российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В обновленный "черный список" Минкульта вошли актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов и режиссер Александр Якимчук.