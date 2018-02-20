Еще одного актера из "Сватов" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сразу четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова попали в базу сайта "Миротворец". Артистов внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.

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Выступления проходили в Симферополе и Севастополе в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

Миротворец Анатолий Васильев в базе "Миротворца"

Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинского композитора Владимира Быстрякова за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины".