наверх
20.02.201812:32
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Культура

    Еще одного актера из "Сватов" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (574)

    (обновлено: )33413
    Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
    Актер Анатолий Васильев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сразу четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова попали в базу сайта "Миротворец". Артистов внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    "Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей

    Смотрите также: Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве

    Выступления проходили в Симферополе и Севастополе в этом месяце.

    Ранее сообщалось, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

    Миротворец
    Анатолий Васильев в базе "Миротворца"

    Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинского композитора Владимира Быстрякова за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины