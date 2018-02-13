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    Экономика

    Украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец" - СМИ

    (обновлено: )707212
    "ПриватБанк", в частности, проверяет своих клиентов по спискам "Миротворца", попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия доступа к его деньгам.
    Здание ПриватБанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" стал активно блокировать счета украинцам, ссылаясь на сайт "Миротворец".

    Об этом сообщает UBR.ua, в распоряжение которого попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который оказался заблокированным.

    Клиенты ПриватБанка у банкомата в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Клиентов "ПриватБанка" ждут тревожные времена - СМИ

    "В далеком 2014 году Приватбанк заблокировал нашему клиенту 42 млн. грн. со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же Приватбанк стал ссылаться на списки «Миротворца». Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться — чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал", — рассказал порталу управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

    В документе, которым делится портал, озвучена позиция "ПриватБанка": банк проверяет своих клиентов по спискам "Миротворца", попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия доступа к его деньгам.

    "Банком были выявлены негативные сведения в отношении Вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба", — отмечается в документе "Привата".

    И именно на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств. У финучреждения есть "мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций". Таким образом, "ПроиватБанк" выполняет требования профильного закона и нацбанковских постановлений по части финансового мониторинга. 

    ubr.ua
    Документ "ПриватБанка"

    Ранее сообщалось, что Национализированный "ПриватБанк" в 2017 году получил убыток в размере 22,966 млрд грн.
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