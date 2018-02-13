Украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец" - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" стал активно блокировать счета украинцам, ссылаясь на сайт "Миротворец".

Об этом сообщает UBR.ua, в распоряжение которого попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который оказался заблокированным.

"В далеком 2014 году Приватбанк заблокировал нашему клиенту 42 млн. грн. со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же Приватбанк стал ссылаться на списки «Миротворца». Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться — чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал", — рассказал порталу управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

В документе, которым делится портал, озвучена позиция "ПриватБанка": банк проверяет своих клиентов по спискам "Миротворца", попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия доступа к его деньгам.

"Банком были выявлены негативные сведения в отношении Вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба", — отмечается в документе "Привата".

И именно на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств. У финучреждения есть "мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций". Таким образом, "ПроиватБанк" выполняет требования профильного закона и нацбанковских постановлений по части финансового мониторинга.