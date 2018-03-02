"Миротворец" нарушает право на презумпцию невиновности - миссия ООН

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец", на котором публиковались персональные данные тысяч людей, называя их "сторонниками боевиков и терроризма", нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности, заявил заместитель главы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Бенджамин Моро.

"Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", — сказал Моро в ходе дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) "Угрозы свободе слова в Украине".

Он также выступил со словами поддержки деятельности НСЖУ, которая "направлена ​​на сохранение свободы слова в Украине", сообщают Українські Новини.

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Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.