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    "Миротворец" нарушает право на презумпцию невиновности - миссия ООН

    (обновлено: )13340
    Замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что публикация персональных данных является "нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности".
    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец", на котором публиковались персональные данные тысяч людей, называя их "сторонниками боевиков и терроризма", нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности, заявил заместитель главы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Бенджамин Моро.

    Гривны, купюры
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    "Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", — сказал Моро в ходе дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) "Угрозы свободе слова в Украине".

    Он также выступил со словами поддержки деятельности НСЖУ, которая "направлена ​​на сохранение свободы слова в Украине", сообщают Українські Новини.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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