Саакашвили намерен создать "Миротворец" для депутатов

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Во время Вече на Европейской площади лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что собирается создать свою версию "Миротворца" — "Миротворец" для нардепов. Об этом он сказал во время выступления после марша за импичмент Петра Порошенко.

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Михаил Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Петра Порошенко — опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор".

В воскресенье в центре Киева сторонники Саакашвили провели марш с требованием импичмента президента Петра Порошенко, после этого они провели вече. На вече сторонники Саакашвили приняли резолюцию, в которой пригласили Порошенко прийти на народное вече 18 февраля в Киеве для объявления решения о его отставке.