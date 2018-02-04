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    Саакашвили намерен создать "Миротворец" для депутатов

    Тема:

    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (7)

    (обновлено: )28950
    Саакашвили выступил с идеей создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку главы государства Петра Порошенко и ездить к ним домой "на разговор".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Во время Вече на Европейской площади лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что собирается создать свою версию "Миротворца" — "Миротворец" для нардепов. Об этом он сказал во время выступления после марша за импичмент Петра Порошенко.

    Смотрите также: Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

    Михаил Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Петра Порошенко — опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор".

    В воскресенье в центре Киева сторонники Саакашвили провели марш с требованием импичмента президента Петра Порошенко, после этого они провели вече. На вече сторонники Саакашвили приняли резолюцию, в которой пригласили Порошенко прийти на народное вече 18 февраля в Киеве для объявления решения о его отставке.

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