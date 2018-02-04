"Выходи, подлый трус". Порошенко проигнорировал участников акции Саакашвили

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Участники воскресного "Марша за будущее", который организовал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, около часа безуспешно пытались попасть на территорию имения президента Петра Порошенко в Козине, Киевской области, пишет "Страна".

Акцию под президентскими воротами активисты провели после вече на Европейской площади. Участники хотели вручить Порошенко приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.

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Около часа около сотни активистов пытались достучаться до Порошенко, но к ним никто не вышел. Люди время от времени скандировали "Порошок выходи", "Выходи, подлый трус", "Отставка" и "Полиция с народом".

"Переляканий злодій, хай йде у відставку!" — эмоционально заявила на камеру одна из участниц акции, пенсионерка.

Стоит отметить, что полиция в полной выкладке трехрядным кордоном окружила подходы к резиденции. Однако после некоторого времени, правоохранители все же пропустили к воротам одну представительницу митинга.

Девушка около 5 минут безуспешно стучала в металлические ворота, но ей никто не открыл.

"Нам не открывают, поэтому мы просто оставим здесь это послание в дверях. Почтового ящика тут, к сожалению, нет", — сказала в микрофон девушка.

После безуспешных попыток, участники митинга прикрепили письмо Порошенко у ворот и под лозунги "Слава Україні, героям слава!" начали разъезжаться по домам.

Ранее сообщалось, что в Киеве обеспечивают порядок около двух тысяч правоохранителей.