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    Политика

    "Выходи, подлый трус". Порошенко проигнорировал участников акции Саакашвили

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (7)

    (обновлено: )1672112
    Как уточняется, участники хотели вручить Порошенко приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года. Стоит отметить, что полиция в полной выкладке трехрядным кордоном окружила подходы к резиденции.
    Акция против Порошенко в Киеве
    Фото со страницы Михаила Саакашвили в Facebook

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Участники воскресного "Марша за будущее", который организовал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, около часа безуспешно пытались попасть на территорию имения президента Петра Порошенко в Козине, Киевской области, пишет "Страна".

    Акцию под президентскими воротами активисты провели после вече на Европейской площади. Участники хотели вручить Порошенко приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.

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    Около часа около сотни активистов пытались достучаться до Порошенко, но к ним никто не вышел. Люди время от времени скандировали "Порошок выходи", "Выходи, подлый трус", "Отставка" и "Полиция с народом".

    "Переляканий злодій, хай йде у відставку!" — эмоционально заявила на камеру одна из участниц акции, пенсионерка.

    Стоит отметить, что полиция в полной выкладке трехрядным кордоном окружила подходы к резиденции. Однако после некоторого времени, правоохранители все же пропустили к воротам одну представительницу митинга.

    Девушка около 5 минут безуспешно стучала в металлические ворота, но ей никто не открыл.

    "Нам не открывают, поэтому мы просто оставим здесь это послание в дверях. Почтового ящика тут, к сожалению, нет", — сказала в микрофон девушка.

    После безуспешных попыток, участники митинга прикрепили письмо Порошенко у ворот и под лозунги "Слава Україні, героям слава!" начали разъезжаться по домам.

    Ранее сообщалось, что в Киеве обеспечивают порядок около двух тысяч правоохранителей.

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