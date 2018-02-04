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    Саакашвили и машины на еврономерах. В Киеве проходят сразу две акции протеста

    (обновлено: )163835
    Маршрут марша Саакашвили был изменен и вече состоится не на Майдане, как обычно, а на Европейской площади. Дело в том, что на Майдане в субботу вечером установили конструкции. А бульвар Шевченко уже перегородили автобусы Нацгвардии.
    Люди собираются на марш Михаила Саакашвили в Киеве
    Страна

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева проходят сразу две акции протеста. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после целого месяца перерыва вывел людей на марш за импичмент Порошенко. 

    Также в воскресенье проходит акция "АвтоЕвросилы" — организации, представляющей интересы владельцев машин на литовских номерах.

    Как сообщает "Страна", маршрут марша Саакашвили был изменен и вече состоится не на Майдане, как обычно, а на Европейской площади. Дело в том, что на Майдане в субботу вечером установили конструкции. А бульвар Шевченко уже перегородили автобусы Нацгвардии. 

    Сообщается, что по бульвару Шевченко на соединение с митингом поднимается отряд Семена Семенченко. Его спокойно пропускают через кордон из автобусов Нацгвардии.

    Страна
    По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко

    Ранее сообщалось, что в Киеве обеспечивают порядок около двух тысяч правоохранителей.

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