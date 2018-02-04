Саакашвили и машины на еврономерах. В Киеве проходят сразу две акции протеста

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева проходят сразу две акции протеста. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после целого месяца перерыва вывел людей на марш за импичмент Порошенко.

Также в воскресенье проходит акция "АвтоЕвросилы" — организации, представляющей интересы владельцев машин на литовских номерах.

Как сообщает "Страна", маршрут марша Саакашвили был изменен и вече состоится не на Майдане, как обычно, а на Европейской площади. Дело в том, что на Майдане в субботу вечером установили конструкции. А бульвар Шевченко уже перегородили автобусы Нацгвардии.

Сообщается, что по бульвару Шевченко на соединение с митингом поднимается отряд Семена Семенченко. Его спокойно пропускают через кордон из автобусов Нацгвардии.

Страна По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко

Ранее сообщалось, что в Киеве обеспечивают порядок около двух тысяч правоохранителей.