наверх
04.02.201820:44
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили похвастался, что за его маршем наблюдали в Администрации Порошенко

    Тема:

    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (7)

    (обновлено: )31640
    Как сообщил Михаил Саакашвили, прямую трансляцию марша одновременно смотрели 7 тысяч людей и даже Администрация президента. Он также прикрепил фотографию, на которой показано, что к трансляции присоединился пресс-секретарь Порошенко.
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прямую трансляцию марша его сторонников смотрели 7 тысяч человек, в том числе представители Администрации президента Украины.

    Смотрите также: Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

    "Сегодня прямую трансляцию нашего марша одновременно смотрели 7 тысяч людей и даже АП. Чтобы потом не говорили, что не знали о том, что Порошенко вызван на Майдан на 18 февраля", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в воскресенье. Он также прикрепил фотографию, на которой показано, что к трансляции присоединился пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

    В воскресенье в центре Киева сторонники Саакашвили провели марш с требованием импичмента президента Петра Порошенко, после этого они провели вече. На вече сторонники Саакашвили приняли резолюцию, в которой пригласили Порошенко прийти на народное вече 18 февраля в Киеве для объявления решения о его отставке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Украина - Польша: Бандера раздора