Саакашвили в воскресенье возобновит марши за импичмент Порошенко

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Сторонники экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проведут в Киеве марш, в ходе которого будут требовать принятия закона об импичменте, который позволит инициировать отставку президента Петра Порошенко.

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Акция станет первой за полтора месяца с момента проведения последнего марша сторонников Саакашвили.

Саакашвили объявил о возобновлении маршей после решения Апелляционного суда Киева 26 января, который по ходатайству прокуратуры принял решение избрать в отношении бывшего президента Грузии меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по уголовному делу против политика, которого обвиняют в Украине в организации акций протеста, направленных на "захват государственной власти".

Саакашвили обвинил суд в ангажированности и назвал его решение попыткой ограничить свою политическую деятельность. Он заявил о возобновлении мирных акций протеста, которые, по его словам, "обязательно приведут к тому, что на Украине сменится власть".

Акции сторонников Саакашвили с октября 2017 года проходили возле здания Верховной Рады, где был установлен палаточный городок, который стоит там и доныне. Первоначально активисты требовали провести избирательную реформу, снять депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде.

Однако с ноября их требования стали более радикальными, Саакашвили начал каждое воскресенье проводить марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента. Каждый раз на эти акции приходили несколько тысяч человек.

В конце 2017 года Саакашвили поставил акции протеста на паузу после инцидента на последнем марше 17 декабря, когда активисты попытались взять штурмом Октябрьский дворец, где планировали устроить свой штаб. В ходе штурма пострадали несколько десятков правоохранителей, было возбуждено уголовное дело. Саакашвили сразу же отмежевался от этих событий, заявив, что против активистов совершили провокацию.

Организаторы марша сторонников Саакашвили назначили время сбора участников мероприятия на 12.00 в парке Тараса Шевченко рядом с Крещатиком. Согласно сообщению партии Саакашвили "Движение новых сил", официальное название акции "Марш за будущее. За отставку Порошенко". После марша на Майдане незалежности запланировано народное вече.

Однако накануне на центральной площади страны начался монтаж металлоконструкций для сооружения декораций в рамках празднования 100-летия Украинской народной республики.

Саакашвили в связи с этим обвинил власть в попытке помешать его сторонникам реализовать свое право на мирное собрание. Он заявил, что "нынешняя власть повторяет ошибку предыдущего президента страны, который отдал приказ поставить елку на Майдане, чтобы помешать народным акциям протеста", что впоследствии привело к его отстранению от власти.

В то же время в "Движении новых сил" сообщили РИА Новости, что "не смотря на создаваемые преграды, маршрут акции остается прежним". "Ничего не поменялось, после парка Шевченко люди пойдут на Майдан, впереди будет идти Саакашвили", — сказал представитель партии.

Партия Саакашвили выдвинула три основных требования к власти: отставка президента Порошенко, режим которого, как утверждается в анонсе, "угрожает развитию Украины", перевыборы Верховной Рады и формирование нового правительства.