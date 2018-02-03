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    Бортник о Саакашвили: такое впечатление, что его снова "кинули"

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (838)

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что депортация Михаила Саакашвили из Украины больше всего обрадует Россию.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Уже можно констатировать, что экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили так и не удалось договориться с властью, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    "Мы видим, что суды он (Михаил Саакашвили — Ред.) постепенно проигрывает и юридических зацепок, чтобы остаться в Украине у него остается все меньше и меньше, в связи с этим анонсированы новые акции протеста, те акции, которые должны были состояться еще 21 января, но поскольку шли активные подковерные переговоры, они не состоялись. Такое складывается впечатление, что Саакашвили кинули в очередной раз: отменив акции 21 января, он потерял дополнительную поддержку сторонников, он получил негативные решения судов", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

    По его мнению, на данный момент ситуация вокруг Саакашвили напоминают ту, которой она была в ноябре-декабре прошлого года: с одной стороны власть шантажирует его экстрадицией, на что Саакашвили угрожает Майданом, а "над этим стоят западные партнеры, которые грозят пальчиком".

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    "Больше всего депортации или экстрадиции будет рада Россия, которая использует это в полной мере", — резюмировал Бортник. 

    Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.

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