Бортник о Саакашвили: такое впечатление, что его снова "кинули"

Уже можно констатировать, что экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили так и не удалось договориться с властью, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Мы видим, что суды он (Михаил Саакашвили — Ред.) постепенно проигрывает и юридических зацепок, чтобы остаться в Украине у него остается все меньше и меньше, в связи с этим анонсированы новые акции протеста, те акции, которые должны были состояться еще 21 января, но поскольку шли активные подковерные переговоры, они не состоялись. Такое складывается впечатление, что Саакашвили кинули в очередной раз: отменив акции 21 января, он потерял дополнительную поддержку сторонников, он получил негативные решения судов", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его мнению, на данный момент ситуация вокруг Саакашвили напоминают ту, которой она была в ноябре-декабре прошлого года: с одной стороны власть шантажирует его экстрадицией, на что Саакашвили угрожает Майданом, а "над этим стоят западные партнеры, которые грозят пальчиком".

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"Больше всего депортации или экстрадиции будет рада Россия, которая использует это в полной мере", — резюмировал Бортник.

Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.