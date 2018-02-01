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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )52
    В пятницу, 2 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 2 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны на текущей недели января-февраля 2018 года.

    — Кабмин уволил главу ГФС Насирова. Причины и следствия
    — Саакашвили готовит новые акции протеста
    — Социсследование партии "Успішна країна": около 92% украинцев не доверяют ни одному из политических институтов
    — Бег по кругу. Чем завершился новый раунд переговоров по Донбассу

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

    Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга

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