наверх
02.02.201821:31
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Рудяков о протестном потенциале "геополитического беглеца" Саакашвили

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (837)

    (обновлено: )7711
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что хоть экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал смешон с точки зрения серьезных процессов и тенденций, но все еще "остается игроком".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Рудяков напомнил, что американский журнал Time включил экс-президента Грузии в пятерку "геополитических беглецов".

    "Это даже не кредит, а подтверждение того, что потенциал у Саакашвили остается. И новые акции протеста, потенциал раскрутки этих акций сохраняется. … Но серьезной перспективы у Саакашвили как у лидера протестной активности у киевского населения я не вижу", – сообщил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Девушки в бикини показали, как Порошенко отдыхал на Мальдивах

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает