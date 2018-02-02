Рудяков о протестном потенциале "геополитического беглеца" Саакашвили

Рудяков напомнил, что американский журнал Time включил экс-президента Грузии в пятерку "геополитических беглецов".

"Это даже не кредит, а подтверждение того, что потенциал у Саакашвили остается. И новые акции протеста, потенциал раскрутки этих акций сохраняется. … Но серьезной перспективы у Саакашвили как у лидера протестной активности у киевского населения я не вижу", – сообщил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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