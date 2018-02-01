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    Корнейчук: Саакашвили вновь "отмоет" Порошенко

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (88)

    (обновлено: )91440
    Для отвлечения внимания от провалов президента его администрация прибегла к уже протестированной технологии – "ручному" Саакашвили с его фейковыми акциями протеста, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    С начала года президента Порошенко преследуют скандалы, больно бьющие по его имиджу внутри страны и на Западе. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook загибает пальцы: "Скандальная поездка Порошенко на Мальдивы, позорный визит Порошенко в Давос, где с ним не встретился Трамп, плюс – обещание Порошенко поднять цену на газ для населения".

    "Банковой надо срочно отвлечь внимание общественности от такого количества негатива. Но как? Как я и прогнозировал, Банковая прибегла к уже протестированной технологии – "ручному" Саакашвили с его фейковыми акциями протеста", – пишет аналитик.

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    Саакашвили вдруг быстро заявил, что на выходных собирает свой очередной митинг, отмечает Корнейчук.

    "Эх, на Банковой (в администрации президента – Ред.) все скучно и уныло. Хотя для электората Порошенко и наших СМИ "шоколадно-лавашная" политтехнология прокатит…" – подытожил политэксперт. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Корнейчука о Петре Порошенко и Михаиле Саакашвили

    Напомним, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в 2018 году марш в центре Киева.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк
    Хук справа, удар слева, подножка. Имиджевые побои Порошенко

    26 января апелляционный суд Киева принял решение избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток – с 22.00 до 07.00. Согласно решению суда, Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире по адресу улица Костельная, 7 в центре Киева. 

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    Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, в котором Саакашвили вменяется содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".

    Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.

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