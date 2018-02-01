Корнейчук: Саакашвили вновь "отмоет" Порошенко

РИА Новости Украина

С начала года президента Порошенко преследуют скандалы, больно бьющие по его имиджу внутри страны и на Западе. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook загибает пальцы: "Скандальная поездка Порошенко на Мальдивы, позорный визит Порошенко в Давос, где с ним не встретился Трамп, плюс – обещание Порошенко поднять цену на газ для населения".

"Банковой надо срочно отвлечь внимание общественности от такого количества негатива. Но как? Как я и прогнозировал, Банковая прибегла к уже протестированной технологии – "ручному" Саакашвили с его фейковыми акциями протеста", – пишет аналитик.

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Саакашвили вдруг быстро заявил, что на выходных собирает свой очередной митинг, отмечает Корнейчук.

"Эх, на Банковой (в администрации президента – Ред.) все скучно и уныло. Хотя для электората Порошенко и наших СМИ "шоколадно-лавашная" политтехнология прокатит…" – подытожил политэксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Корнейчука о Петре Порошенко и Михаиле Саакашвили

Напомним, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в 2018 году марш в центре Киева.

26 января апелляционный суд Киева принял решение избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток – с 22.00 до 07.00. Согласно решению суда, Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире по адресу улица Костельная, 7 в центре Киева.

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Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, в котором Саакашвили вменяется содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".

Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.