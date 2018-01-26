Саакашвили: Порошенко выполнил задание Путина по моей нейтрализации

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко частично выполнил заказ президента РФ Владимира Путина. Так экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал решение Апелляционного суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Он сегодня выполнил задание Путина по моей нейтрализации частично. Потому что Путин говорил об этом на пресс-конференции", — заявил Саакащвили в эфире телеканала NewsONE.

Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.

Печерский суд 11 декабря 2017 года отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы, но перенес заседание, потому что не получил материалов дела.

Экс-президент Грузии был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

В Службе безопасности Украины заявили, что Саакашвили подозревают в преступлении по части 1 статьи 256 уголовного кодекса "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

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По словам генпрокурора Юрия Луценко, акции, которые организовывал и организовывает Саакашвили, были нацелены на " захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Бывший глава Одесской облгосадминистрации, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту". Луценко также заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности беглого бизнесмена Сергея Курченко. Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

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Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.