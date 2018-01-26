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    Общество

    В Киеве продолжат рассмотрение апелляции на отказ арестовать Саакашвили

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (826)

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    Экс-президент Грузии был задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций. Суд отклонил ходатайство об избрании для Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, продолжит рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на отказ Печерского районного суда столицы отправить экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили под домашний арест.

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    Печерский суд 11 декабря 2017 года отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы, но перенес заседание, потому что не получил материалов дела.

    Экс-президент Грузии был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

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    В Службе безопасности Украины заявили, что Саакашвили подозревают в преступлении по части 1 статьи 256 уголовного кодекса "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, акции, которые организовывал и организовывает Саакашвили, были нацелены на " захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Бывший глава Одесской облгосадминистрации, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

    Луценко заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности беглого бизнесмена Сергея Курченко. Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

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    Власти утверждают, что у них есть доказательства сговора Саакашвили и Курченко, в частности аудио- и видеозаписи. Луценко подчеркивал, что "сейчас не идет речь о депортации, сейчас не идет речь об экстрадиции" Саакашвили.

    Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, но не призывает сторонников к "резким действиям".

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