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    Саакашвили заявил о намерении властей депортировать его в Польшу

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (829)

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    Михаил Саакашвили заявил, что первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко якобы добивается, чтобы самопровозглашенные ДНР и ЛНР попросили внести в список на обмен пленными соратника Саакашвили, который сейчас находится под стражей в Украине.
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что МИД Украины направил запрос коллегам в Польшу о возможности его выдачи польской стороне.

    Осенью прошлого года Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в Украину из Польши через кордоны пограничников и правоохранителей. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    "Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать или вы хотите, чтобы я сбежал?" — сказал Саакавшили в пятницу на заседании суда в Киеве, который рассматривает апелляцию на избрание ему меры пресечения.

    Комментариями МИД Украины и Польши РИА Новости пока не располагает. Посольство Польши в Киеве не смогло прокомментировать ситуацию, пояснив, что вопрос реадмиссии не входит в его компетенцию.

    Политик также заявил, что первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко якобы добивается, чтобы самопровозглашенные ДНР и ЛНР попросили внести в список на обмен пленными соратника Саакашвили Севериона Донгадзе, который сейчас находится под стражей в Украине в рамках дела о содействии участникам преступных организаций, по которому также проходит Саакашвили.

    В рамках этого уголовного дела в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".

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