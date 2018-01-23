Партия Зеленского оказалась вдвое популярнее движения Саакашвили - опрос

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Партия шоумена Владимира Зеленского набрала бы 4% голосов избирателей, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили" — 1,7%, сообщила во вторник Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, представляя данные соцопроса.

Ранее сообщилось о регистрации в Украине политической партии под названием "Слуга народа" (такое же название имеет сериал, в котором главную роль играет шоумен Владимир Зеленский — ред.), ее якобы возглавил юрист студии "Квартал-95". Партия пока официально не заявила о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах в Украине, которые состоятся осенью 2019 года. Проходной барьер составляет 5%.

"Есть такая партия, совсем недавно официально зарегистрирована —"Слуга народа" Владимира Зеленского. Мы видим, что среди всех опрошенных, она набирает 3,3%. Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании — 4%. Это больше чем партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, которая имеет 1,2% среди всех и 1,7% среди тех, кто пойдет на выборы. То есть мы видим, что те события, которые происходили с протестами и всем остальным, партии особенных рейтингов не принесли", — сказала Бекешкина на пресс-конференции.

По ее словам, социологи не замеряли президентский рейтинг шоумена, так как он не объявил о намерении баллотироваться.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что за Зеленского готовы голосовать именно те избиратели, у которых есть запрос на новых лидеров, либо те, кто "устойчиво не поддерживают ни проевропейских политиков, ни бывших членов правящей на Украине "Партии регионов".

"Зеленский для них свой. И здесь запрос не столько на новых лиц, сколько запрос на тех, кто не является политиком. В чем преимущество Зеленского и Вакарчука (лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук — ред.) перед другими? В том, что они не политики", — сказал он.

Владимир Зеленский — известный украинский шоумен, киноактер, сценарист и комик. Он снялся в нескольких комедиях, таких как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "8 лучших свиданий" и так далее.

Опрос проводился 15-19 декабря среди жителей Украины от 18 лет и старше, опрошены чуть более 2 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.