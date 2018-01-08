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    Обиженные украинцы. От "Буратины" Зеленского до "комиссаров" Урганта

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (514)

    (обновлено: )1049103
    "Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Не успели телезрители обсудить новогодний выпуск "Вечернего квартала", как шоу Владимира Зеленского тут же стало поводом для серьезного скандала.

    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ксенофобия - не юмор. У канала "1+1" митингуют ЛГБТ-активисты

    "Пробили дно"

    ЛГБТ-активистам не понравилось, что в одной из сценок юмористы посмеялись над Буратино, которого юмористы показали в роли гея. Шутки в духе реплик "Папы Карло", "Вы меня извините, но строгать такого сына я не буду" и "от него ведь не родится новый человечек" взбесили "радужную" общественность. Несмотря на то, что скандальное видео сразу же удалили из YouTube, под офисом телеканала "1+1" прошел митинг против гомофобной сценки. Участники акции потребовали публичных извинений от "Квартала", телеканала и цензуры подобного контента.

    "Мне как гею неприятно, что подобный контент показывают в прайм-тайме на одном из центральных каналов страны", - сказал правозащитник и организатор акции Аарон Джонс.

    Отреагировали на шутку и украинцы в социальных сетях. В комментариях многие писали, что "это мерзко, а не смешно", что "у 95 квартала уже давным-давно юмор стал плоским и тупым", а Зеленский с "квартальцами" давно "пробили дно". Хотя среди комментаторов оказались и сторонники "квартальцев". Многие оценили юмор, написав, что так шутить могут далеко не все.

    Займется шуткой и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который уже начал мониторинг канала "1+1" из-за новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии "Радио Свобода".

    Пародия на власть

    Команда Владимира Зеленского не впервые попадает в подобную историю с шутками, которые оценили не все. В 2016-м В Латвии на фестивале юмора и музыки Made in Ukraina актеры студии "Квартал 95" показали пародию на украинскую власть.

    "Вы знаете, у нас совершенно новый уровень экономики, мы пришли к этому уровню, он называется попрошайничество", — заявил Зеленский в образе президента Петра Порошенко. "Все очень просто — мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема чрезвычайная, проверенная цыганами. Это не лохотрон, не финансовая пирамида — вы даете нам свои деньги, мы вам их потом не возвращаем, гарантия 100%."

    Обращение Зеленского. Видео
    Youtube-канал Студия Квартал 95 Online
    "Идите в ***": Зеленский грубо ответил власти в новом обращении

    Кроме того, Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых". Несмотря на то, что украинцев не на шутку возмутили такие слова артистов, руководитель "95 квартала" не стал оправдываться.

    "Мы говорим о том, о чем думают миллионы людей в нашей стране. Мы всегда это делали — во все времена и при разных властях. И будем это делать и впредь. Против нас сегодня развернута кампания в лучших традициях грязных политических технологий: заказные статьи в интернете и проплаченные комментарии в соцсетях. Значит, кому-то это выгодно. Значит, кому-то нужно, чтобы мы молчали", — написал Зеленский в Facebook.

    "Жители деревни"

    Шутят над Украиной и зарубежом. Настоящим скандалом для ведущего российского "Первого канала" Ивана Урганта обернулась его фраза, сказанная во время приготовления блюда на программе "Смак": "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни". Обращаясь к гостю программы Александру Адабашьяну, Ургант добавил: "Вы почистили мой клинок", на что тот ответил: "Я просто останки жителей… стряхиваю".

    Извиняясь перед обиженными украинцами в своем микроблоге в Twitter, Ургант снова не удержался от сарказма.

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    "Я буду готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год, а всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан", — написал ведущий.

    Итальянские шутки

    А уже в 2017-м украинских пользователей соцсетей возмутила шутка ведущего итальянского телеканала RAI про Крым и Евровидение.

    "Украина в этом году принимает Евровидение, но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже потеряла Крым, поэтому потеряет и Евровидение!" - сказал в прямом эфире ведущий, выразив поддержку итальянскому конкурсанту Франческо Габбани. В Украине возмутились фразой ведущего и упрекнули итальянцев в том, что они "ничего не знают" об Украине.

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