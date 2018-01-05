Скандал вокруг Буратины. Нацсовет начал мониторинг телеканала

Скриншот видео "95 квартала"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания начал мониторинг канала "1+1" из-за новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартал 95" со сценкой "Буратино". Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, он инициировал мониторинг телеканала после просмотра шоу. Будет ли проводиться проверка "1+1", станет известно в течение недели.

"Что касается разжигания вражды — это ключевая история, — заявил Костинский. — Мы знаем, что факты дискриминации представителей меньшинств в телерадиоэфире случались. Но если подтвердятся признаки нарушения, это может стать первым кейсом и создать прецедент".

Гнев вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он — Буратина. В "95 квартале" уже принесли извинения за откровенный номер, которым "они могли обидеть", и удалили видео с телеканала в YouTube.

В четверг, 4 января, канал "1+1" пикетировали активисты. Они обвинили телеканал и артистов в гомофобии и трансфобии, а также потребовали публичных извинений.

В ноябре скандал разгорелся вокруг запрета сезонов сериала "Сваты", которые были отсняты в период с 2008 до 2013 года. В студии "Квартал 95" назвали это решение "абсурдным", которое противоречит здравому смыслу.