По результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца Нацсовет назначил "Интеру" очередную проверку - в январе и феврале телеканал транслировал фильмы "12 стульев" и "Кавказская пленница" при участии Наталии Варлей.
В ходе мониторинга 16 общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах нарушений не обнаружено. В среднем доля песен на украинском языке на других 12 сетевых радиостанциях составила 32%.
Соответствующее заявление сделал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его словам, необходимо разработать четкие критерии, по которым будут оцениваться все публичные лица, к которым имеется предостережение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца Нацсовет назначил "Интеру" очередную проверку - в январе и феврале телеканал транслировал фильмы "12 стульев" и "Кавказская пленница" при участии Наталии Варлей.