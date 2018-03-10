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    Сергей Костинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
    Украинский телеканал проверят из-за "Кавказской пленницы"
    14:44 22.02.2018
    979Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца Нацсовет назначил "Интеру" очередную проверку - в январе и феврале телеканал транслировал фильмы "12 стульев" и "Кавказская пленница" при участии Наталии Варлей.
    Микрофон
    "Игнор" в СМИ. Нацсовет придумал наказание для артистов-гастролеров
    02:25 13.01.2018
    569Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что многие украинские СМИ готовы изъять из плей-листа артистов, гастролирующих в России.
    Сценка про Буратину, 95 квартал
    Скандал вокруг Буратины. Нацсовет начал мониторинг телеканала
    15:41 05.01.2018
    904СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Член Нацсовета Сергей Костинский сообщил, что инициировал мониторинг телеканала "1+1" после возмущений из-за "гомофобной" сценки про Буратино, который признается, что он - Буратина.
    Радио. Архивное фото
    Нацсовет заявил о готовности радио к увеличению квот на украинские песни
    14:58 01.11.2017
    97
    В ходе мониторинга 16 общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах нарушений не обнаружено. В среднем доля песен на украинском языке на других 12 сетевых радиостанциях составила 32%.
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт пересмотрит список лиц, создающих угрозу нацбезопасности
    11:49 16.05.2016
    519Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Соответствующее заявление сделал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его словам, необходимо разработать четкие критерии, по которым будут оцениваться все публичные лица, к которым имеется предостережение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
    Украинский телеканал проверят из-за "Кавказской пленницы"
    14:44 22.02.2018
    979
    По результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца Нацсовет назначил "Интеру" очередную проверку - в январе и феврале телеканал транслировал фильмы "12 стульев" и "Кавказская пленница" при участии Наталии Варлей.
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