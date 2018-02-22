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    Культура

    Украинский телеканал проверят из-за "Кавказской пленницы"

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (575)

    (обновлено: )733117
    По результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца Нацсовет назначил "Интеру" очередную проверку - в январе и феврале телеканал транслировал фильмы "12 стульев" и "Кавказская пленница" при участии Наталии Варлей.
    Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил новую проверку телеканалу ""Интер" из-за трансляции фильмов "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и "12 стульев" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.

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    "Телеканал "Интер", несмотря на то, что уже имеет две назначенные внеплановые проверки… в январе и феврале телеканал транслировал следующие фильмы: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя" и "В поисках капитана Гранта" режиссера Станислава Говорухина, а также "12 стульев" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" при участии Наталии Варлей. Итак, по результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца назначили "Интер" очередную проверку", — написал член совета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

    Сергей Костинский/Facebook, 22 февраля 2018
    Сергей Костинский/Facebook, 22 февраля 2018

    Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

    Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

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