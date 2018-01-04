Буратина раздора. Противники "95 квартала" собирают ЛГБТ-митинг

Скриншот видео "95 квартала"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Акция протеста пройдет в четверг возле здания телеканала "1+1" в связи с новогодним выступлением "95 квартала", который показал "гомофобную сценку", сообщила правозащитница София Лапина.

Митинг проведут защитники прав секс-меньшинств.

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Гнев вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он — Буратина. В "95 квартале" уже принесли извинения за откровенный номер, которым "они могли обидеть", и удалили видео с телеканала в YouTube.

Sofiia Lapina/Facebook, 3 января 2018

Митинг начнется в 14:00.

facebook.com/events Акция "За юмор без дискриминации"

В ноябре скандал разгорелся вокруг запрета сезонов сериала "Сваты", которые были отсняты в период с 2008 до 2013 года. В студии "Квартал 95" назвали это решение "абсурдным", которое противоречит здравому смыслу.