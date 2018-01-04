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    Общество

    Буратина раздора. Противники "95 квартала" собирают ЛГБТ-митинг

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    Гнев защитников прав секс-меньшинств вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он - Буратина. В "95 квартале" сразу принесли извинения, однако противники решили устроить митинг под зданием телеканала.
    Сценка про Буратину, 95 квартал
    Скриншот видео "95 квартала"

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Акция протеста пройдет в четверг возле здания телеканала "1+1" в связи с новогодним выступлением "95 квартала", который показал "гомофобную сценку", сообщила правозащитница София Лапина.

    Митинг проведут защитники прав секс-меньшинств.

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    Гнев вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он — Буратина. В "95 квартале" уже принесли извинения за откровенный номер, которым "они могли обидеть", и удалили видео с телеканала в YouTube.

    Sofiia Lapina/Facebook, 3 января 2018

    Митинг начнется в 14:00.

    facebook.com/events
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    В ноябре скандал разгорелся вокруг запрета сезонов сериала "Сваты", которые были отсняты в период с 2008 до 2013 года. В студии "Квартал 95" назвали это решение "абсурдным", которое противоречит здравому смыслу.

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