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"Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".