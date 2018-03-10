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    Студия "Квартал 95"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Сценка про Буратину, 95 квартал
    Буратина раздора. Противники "95 квартала" собирают ЛГБТ-митинг
    08:27 04.01.2018
    2080СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Гнев защитников прав секс-меньшинств вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он - Буратина. В "95 квартале" сразу принесли извинения, однако противники решили устроить митинг под зданием телеканала.
    Кадр из сериала Сваты
    Абсурд. "Квартал 95" резко отреагировал на запрет сериала "Сваты"
    13:35 30.11.2017
    1733СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Студия "Квартал 95" отмечает, что сериал "Сваты" является украинским продуктом, который давал работу сотням украинских кинематографистов, пополнял государственный бюджет.
    Евгений Комаровский
    "Я долго терпел..." - доктор Комаровский высказался о скандале вокруг "Сватов"
    17:58 28.11.2017
    10047СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По мнению доктора Комаровского, именно охота на артистов - это "великолепная дымовая завеса, за которой так удобно прятаться настоящим предателям и ворам".
    Владимир Зеленский
    Зеленский защитил сериал "Сваты": сначала поборите свое кумовство!
    18:56 23.11.2017
    5295Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Лидер студии "Квартал 95" записал видео-обращение, в котором раскритиковал идею запретить в Украине сериал "Сваты".
    Руслан Бортник
    Бортник: проблема "95 квартала" в том, что они "шуты не того короля"
    17:01 13.09.2016
    8529"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Исторически Шут был символическим близнецом короля. Ему позволялось больше, чем кому-либо, под видом шутки он мог говорить о том, что другим было не дозволено, отметил политолог Руслан Бортник.
    Ефремов и Орлуша о Квартале 95. Видео
    Ефремов и Орлуша подключились к скандалу вокруг "Квартала 95" 
    10:39 13.09.2016
    70770"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Поэт Орлуша декламирует на видео стихотворение, написанное в свойственной ему иронической манере. В конце видео к нему присоединяется Михаил Ефремов, передавший привет "Кварталу".
    Владимир Зеленский
    Шутка о коррупции. Чем не угодил Зеленский и другие "подонки" Банковой
    08:58 13.09.2016
    29733"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    "Квартал 95" никогда не был особо разборчивым в политических предпочтениях. После Юрмалы в его деятельности мало что изменится.
    Логотип группы 1+1 медиа
    "1+1" и "Квартал 95" сочли заказной кампанией реакцию на шутку об Украине
    16:55 12.09.2016
    3601"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Студия "Квартал 95" заявляет, что против коллектива развернута "кампания в лучших традициях грязных политических технологий". Генеральный директор группы "1+1 медиа" убежден, что призывы к запрету творческого коллектива противоречат свободе слова.
    Владимир Зеленский
    Смех сквозь слезы. Все скандалы Зеленского
    15:35 12.09.2016
    7836"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    "Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".
    Участники студии 95 квартал. Архивное фото
    "Квартал 95" заявляет, что подвергается заказной информационной атаке
    13:12 12.09.2016
    1401"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    На странице "Квартал 95" в YouTube было обнародовано видео выступления коллектива в Юрмале, в котором один из комиков Владимир Зеленский, пародируя президента Петра Порошенко, изобразил его попрошайкой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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