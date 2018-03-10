Гнев защитников прав секс-меньшинств вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он - Буратина. В "95 квартале" сразу принесли извинения, однако противники решили устроить митинг под зданием телеканала.
Студия "Квартал 95" заявляет, что против коллектива развернута "кампания в лучших традициях грязных политических технологий". Генеральный директор группы "1+1 медиа" убежден, что призывы к запрету творческого коллектива противоречат свободе слова.
"Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".
На странице "Квартал 95" в YouTube было обнародовано видео выступления коллектива в Юрмале, в котором один из комиков Владимир Зеленский, пародируя президента Петра Порошенко, изобразил его попрошайкой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".