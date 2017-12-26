наверх
26.12.201718:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Госкино выделит более 17 млн грн на комедию Зеленского

    (обновлено: )18812
    Режиссером романтической комедии "Он и она" является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.
    Владимир Зеленский
    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и она", режиссером которой выступает руководитель компании "Студия Квартал-95", Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

    Люди в военной форме обратились к Зеленскому. Видео
    Видеоканал 95ua на Youtube
    "Вы - боги смеха": в сети появилось обращение украинских военных к Зеленскому

    Как отмечается, проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора ведомства.

    Режиссером фильма является Владимир Зеленский, авторами сценария — Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры — Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир. Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596грн., при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

    "Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства", — говорится в сообщении.

    Релиз фильма запланирован на февраль 2019-го года.

    Читайте также: Соцсети о запрете сериала: "Кумы" таки победили "Сватов"

    Ранее Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Студия "Квартал 95" заявила, что намерена оспорить в международных судебных инстанциях запрет сериала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Петр Порошенко на встрече с родственниками военнопленных накануне обмена, запланированного на 27 декабря 2017 года
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине