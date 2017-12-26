Госкино выделит более 17 млн грн на комедию Зеленского

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и она", режиссером которой выступает руководитель компании "Студия Квартал-95", Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Как отмечается, проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора ведомства.

Режиссером фильма является Владимир Зеленский, авторами сценария — Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры — Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир. Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596грн., при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

"Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства", — говорится в сообщении.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019-го года.

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Ранее Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Студия "Квартал 95" заявила, что намерена оспорить в международных судебных инстанциях запрет сериала.