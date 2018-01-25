Саакашвили пояснил, зачем он залез на крышу во время обыска

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что во время обысков в его киевской квартире вылез на крышу дома не для самоубийства, а чтобы позвонить по телефону.

Об этом Саакашвили рассказал журналисту Тиму Себастиану в интервью DW.

"Я поднялся на крышу, потому что мой мобильный телефон глушили и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", — сказал Саакашвили.

Себастиан в ответ отметил, что "это похоже на какой-то уличный театр".

Напомним, что 5 декабря 2017 года Саакашвили, к которому правоохранители пришли домой с обыском, забрался на крышу 8-этажного дома, и грозился спрыгнуть вниз. Позднее он был задержан силовиками на крыше, однако протестующие не дали им возможности доставить Саакашвили в следственный изолятор.