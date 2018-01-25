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    Саакашвили пояснил, зачем он залез на крышу во время обыска

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    Саакашвили дал интервью журналисту DW Тиму Себастиану, в котором заявил, что намеревался просто позвонить по телефону с крыши дома. Себастиан в ответ заметил, что действия экс-президента Грузии похожи на "уличный театр".
    Михаил Саакашвили вылез на крышу дома из-за обыска в его квартире
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что во время обысков в его киевской квартире вылез на крышу дома не для самоубийства, а чтобы позвонить по телефону.

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    Об этом Саакашвили рассказал журналисту Тиму Себастиану в интервью DW.

    "Я поднялся на крышу, потому что мой мобильный телефон глушили и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", — сказал Саакашвили.

    Себастиан в ответ отметил, что "это похоже на какой-то уличный театр".

    Напомним, что 5 декабря 2017 года Саакашвили, к которому правоохранители пришли домой с обыском, забрался на крышу 8-этажного дома, и грозился спрыгнуть вниз. Позднее он был задержан силовиками на крыше, однако протестующие не дали им возможности доставить Саакашвили в следственный изолятор.

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