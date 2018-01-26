наверх
26.01.201819:04
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Домашний арест. Суд принял решение по Саакашвили

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (829)

    (обновлено: )440
    Согласно решению суда, к Михаилу Саакашвили применили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 до 07.00 следующего дня.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в пятницу принял решение избрать для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, передает корреспондент РИА Новости.

    Михаил Саакашвили снял фильм
    Канал Миахаила Саакашвили на Youtube
    Саакашвили рассмешил интернет своим фильмом про Украину

    Таким образом суд признал незаконным решение Печерского районного суда Киева, ранее отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, и частично удовлетворил апелляционную жалобу генпрокуратуры на это решение.

    "Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 до 07.00 следующего дня", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Олег Присяжнюк.

    Осенью прошлого года Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в Украину из Польши через кордоны пограничников и правоохранителей. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает