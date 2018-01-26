Домашний арест. Суд принял решение по Саакашвили

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в пятницу принял решение избрать для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом суд признал незаконным решение Печерского районного суда Киева, ранее отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, и частично удовлетворил апелляционную жалобу генпрокуратуры на это решение.

"Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 до 07.00 следующего дня", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Олег Присяжнюк.

Осенью прошлого года Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в Украину из Польши через кордоны пограничников и правоохранителей. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.