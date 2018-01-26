Саакашвили ответил на решение суда, пригрозив новой волной протестов

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал решение киевского суда об избрании ему меры пресечения в виде ночного домашнего ареста попыткой ограничить его политическую деятельность и пообещал новые митинги с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Апелляционный суд Киева в пятницу отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00 по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

"То, что они (суд – ред.) сегодня сделали, — это прямая попытка ограничить мою политическую деятельность… Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают… В ближайшее время мы будем объявлять о проведении маршей за импичмент", — сказал Саакашвили после заседания суда в пятницу.

По его словам, он проведет переговоры с другими политическими силами о объединении для отстранения Порошенко от власти.

Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.

В рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".

Осенью прошлого года Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в Украину из Польши через кордоны пограничников и правоохранителей. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.