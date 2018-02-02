"Украина, которая смогла". Саакашвили представил в Киеве свой фильм

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили представил в Киеве свой фильм "Украина, которая смогла" о возможном пути развития страны, передает корреспондент РИА Новости.

В часовой документальной ленте, допремьерный показ которой состоялся в киевском кинотеатре "Кинопанорама", Саакашвили, а также несколько экспертов рассказывают, что сейчас Украина находится в упадке из-за политики нынешней власти.

Политик заявил в фильме, что знает, как сделать из Украины успешную страну. В частности, Саакашвили считает, что в стране необходимо особое внимание уделить развитию туризма, инфраструктуры, а также проводить реформы в военной и экономической сферах.

Большое внимание в фильме экс-губернатор уделил Одесской области и областному центру. В фильме он пообещал построить в Украине новые дороги и отели. Политик отметил, что в стране огромный туристический потенциал.

После показа картины Саакашвили заявил, что фильм еще не готов полностью и после доработки будет представлен широкой публике.

На показ фильма пришло около 300 человек, зал кинотеатра был полон. Однако никого из политиков или высокопоставленных чиновников замечено не было.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в 2018 году марш в центре Киева.