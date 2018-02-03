Саакашвили боится провокаций на своем марше

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опасается провокаций в ходе своего марша в воскресенье в Киеве из-за еще одной запланированной акции, которая якобы проплачена Администрацией президента Украины.

"Только что узнал, что у организации "Авто Евро Сила" намечается акция протеста 4 февраля на Крещатике. Причем в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным маршем за отставку Порошенко. У меня есть точная информация, что глава "Авто Евро Силы" получил деньги от администрации президента, для того чтобы помешать нашему маршу, одновременно администрация выставила железные конструкции на Крещатике, чтобы мы не смогли поставить сцену", — написал Саакашвили в субботу в Facebook.

Он отмечает, что запланированный на воскресенье марш направлен на полную перезагрузку власти, его политическая сила берет на себя обязательства за короткий период времени освободить авторынок Украины от рабства и нездоровой конкуренции и обеспечить растаможку всех машин через одноразовый платеж в сумме 300 евро.

"Во избежание каких-либо провокаций, которые могут быть инспирированы властью в отношении нашего мирного митинга за отставку Порошенко, подаю свою руку всем гражданам Украины, которые также страдают от беспредела и вынуждены находить разные лазейки для удовлетворения элементарных потребностей в передвижении на автомобиле, и предлагаю объединить наши усилия для совместной борьбы", — написал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева.