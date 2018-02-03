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    Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут своего марша в Киеве

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    В обращении начальника полиции Киева Андрея Крищенко, обнародованном на сайте партии, говорится, что в воскресенье запланированы акции на Крещатике и Майдане Незалежности общественной организации "Авто Евро Сила" и "Государство будущего".
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    apostrophe.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Полиция предложила партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили изменить маршрут запланированного на воскресенье марша из-за запланированных в центре Киева других акций, сообщает пресс-служба данной партии на своем сайте.

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    Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева. В субботу Саакашвили заявил, что опасается провокаций в ходе своего марша в воскресенье в Киеве из-за еще одной запланированной акции, которая, по его словам, проплачена Администрацией президента Украины.

    В обращении начальника полиции Киева Андрея Крищенко, обнародованном на сайте партии, говорится, что в воскресенье запланированы акции на Крещатике и Майдане Незалежности общественной организации "Авто Евро Сила" и "Государство будущего", и на этих акциях планируется большое количество людей и перекрытие движения.

    "Учитывая вышеизложенное и с целью предотвращения конфликтов между участниками разных акций и независимого обеспечения охраны публичного порядка и безопасности, предлагаем вам 4.02.2018 изменить ранее запланированный маршрут движения следующим образом: парк имени Шевченко по улице Владимирской, площади Софийской, Владимирскому проезду, улице Михайловской, Крещатик до площади Европейской", — говорится в обращении.

    Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.

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    Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева.

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