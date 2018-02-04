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    Фотоленты

    Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

    Тема:

    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (4)

    (обновлено: )136366
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Люди собираются на марш Михаила Саакашвили в Киеве
    По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua
    Люди собираются на марш Михаила Саакашвили в Киеве
    Люди собираются на марш Михаила Саакашвили в Киеве
    Страна
    По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко
    По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко
    Страна

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    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко

    Сторонники экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили в воскресенье в центре Киева провели марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, в акции участвуют несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Организованные колонны людей во главе с Саакашвили прошли из парка Тараса Шевченко в сторону Европейской площади, где теперь проходит народное вече.

    Первоначально марш должен был идти по Крещатику к площади Майдан Незалежности. Однако организаторы решили изменить маршрут, чтобы избежать возможных провокаций со стороны участников других массовых акций на Крещатике.

    В центре украинской столицы в связи с массовыми мероприятиями усилены меры безопасности, охрану общественной безопасности обеспечивают усиленные отряды полиции. Правоохранители перекрыли проход для участников марша в сторону Крещатика.

    Смотрите также: Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

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