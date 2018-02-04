Вече Саакашвили. К дому Порошенко повезли ультиматум

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Во время вече на Европейской площади в Киеве, посвященному импичменту, Михаил Саакашвили заявил ультиматум к Петру Порошенко, пишет "Страна".

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"Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят его в покое. Но хочу предупредить: если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет. В Россию он не сможет бежать, а на Западе его не примут", — сказал Саакашвили о президенте.

Вече завершилось. Автоколонна МихоМайдана отвезет обращение Михаила Саакашвили к дому Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве обеспечивают порядок около двух тысяч правоохранителей.