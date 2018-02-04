Еще один российский актер попал в "Миротворец"

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Российский актер Игорь Лифанов, сыгравший главную роль в сериале "Дикий", попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Лифанов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и за "участие в пропагандистских мероприятиях России".

Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинского композитора Владимира Быстрякова за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины".

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