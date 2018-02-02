Налог на Россию: артистов обложат оброком за гастроли

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Налоги на гастроли

Выступишь в России — в Украине подсчитают выручку и обяжут заплатить "гастрольный сбор". Речь идет не только о "сольниках", но и о просто выступлениях в каких-либо концертных программах на российской эстраде. Такова новая законодательная инициатива вице-премьера Вячеслава Кириленко, которая может воплотиться в жизнь в самое ближайшее время.

По мнению Кириленко, следует внести ряд соответствующих изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы. "У нас сейчас в стране нет гастрольного сбора. Я предлагаю внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы и ввести гастрольный сбор в размере 20% от всей выручки за билеты не только на сольном концерте такого исполнителя, который попал в реестр, но и с концерта, в котором хоть один номер представлен таким исполнителем", — сказал Кириленко. Впрочем, почему именно цифра в 20%, вице-премьер не уточнил.

Эти средства, как пояснил Кириленко, планируют направлять на нужды Вооруженных сил. Он также уверен, что после принятия изменений на законодательном уровне гастрольный рынок в стране кардинально изменится.

"Либо те исполнители, которые сейчас регулярно гастролируют в РФ, изменят свою гастрольную политику… и перестанут там гастролировать, либо телевидение, не желая применять титрование, изменит свою политику относительно таких артистов", — подытожил премьер.

В целом же, как уверен вице-премьер, вопрос гастролей украинских артистов в России — "не культуры, а гибридной войны" и, естественно, национальной безопасности Украины.

Как следует из законопроекта, артисты, которые планируют выступить в РФ, должны не менее чем за 10 дней уведомить о своей поездке СБУ, после чего их внесут в специальный реестр.

"Затем такой исполнитель попадает в специально созданный Реестр гастролеров, которые осуществляют гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора. После этого все, кто попал в реестр, во время трансляции своих выступлений на телевидении и радио получают информационную надпись или объявление, например: "Этот артист гастролирует на территории государства-агрессора". Таким образом мы информируем общество", — объяснил вице-премьер.

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По словам Кириленко, документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение народных избранников. Однако же вице-премьер не разъяснил, каким образом украинским артистам гастролировать вместо России по родной стране, где инфраструктура попросту убита, а о разбитых украинских дорогах и их инспекции премьером на вертолете (потому что так лучше видно ямы) ходят анекдоты.

Не в диковину

Подобные драконовские меры — не новы для украинской власти. Вопрос гастролей украинских артистов в России или российских исполнителей — в Украине обсуждается на уровнях различных инстанций уже несколько лет.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил парламенту ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. "Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них", — заявлял глава Нацсовета Юрий Артеменко.

Также шла речь о том, чтобы ввести ограничения в СМИ для тех артистов, которые выступают в России.

"У нас проходят консультации, в том числе с нашими медийщиками, со СМИ. Они говорят, на сегодня мы готовы отказаться от таких артистов, мы готовы изъять их из плей-листа, но мы хотим равных условий. А это может дать только закон, который точно может ограничить: человек работает в стране-агрессоре – мы его не транслируем. То есть со стороны индустрии есть понимание этой проблемы", – сообщил в середине минувшего месяца член Нацсовета Сергей Костинский.

На сегодняшний день, пока законодательных изменений по поводу гастролей соотечественников на всеукраинском уровне нет, запреты принимаются на региональных уровнях. Так, в Тернопольской области в минувшем году запретили выступления артистов, которые гастролируют в России и в Донбассе. Также довольно часто распространена практика, когда в отношении украинских артистов, выступавших в России, начинается травля, а их выступления в Украине срывают националистические организации. Напомним, что за последние годы в России активно выступают популярные артисты из Украины — Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Макс Барских, группа "Время и Стекло". В итоге Лорак уже более двух с половиной лет не дает концертов в Украине, а Лободу лишить звания заслуженной артистки Украины.

Отметим, что в отношении российских артистов осенью минувшего года власти приняли закон запрещающий в Украине гастроли российских артистов, которые, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В частности, вопросами гастролей на территории Украины российских артистов теперь занимается не кто иной, как Служба безопасности Украины. Подобной практики ни в одной стране мира не существует.

Разные мнения

Однако известные деятели нововведений по запретам каких-либо гастролей не разделяют. Известная актриса Ольга Сумская считает абсурдным запрет выступать в Украине актерам и звездам из России и наоборот.

"Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей. Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы конечно должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники там и так у других", — заявила Ольга Сумская.

К слову о разбитой инфраструктуре и концертах артистов по Украине. Не так давно во время гастролей актриса записала видео ужасного состояния трассы Н-11, которая проходит по территории Николаевской области, и обратилась к губернатору региона с призывом вспомнить о совести о отремонтировать дорогу.

Украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) также напоминал, что артисты — такие же люди, которым приходится выживать в нынешних "прекрасных" условиях, и им также необходим доход для содержания студий и персонала. "Ну вот скажите мне, зачем это вообще? Других вопросов в стране нет?" — прокомментировал Данилко предложение наказывать отечественных звезд за гастроли в России.

Гастроли и выбор места их проведения артист считает личным делом каждого исполнителя. "Есть масса людей, а артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу. Последний раз, вот когда был в России, проезжал гостиницу — в ней половина наших людей. Из западной Украины работники были и еще кто-то… Так на них тоже это будет распространяться или как?" — задался вопросом артист.

Примечательно, что инициативу Кириленко по "гастрольному сбору" уже успела поддержать одиозная украинская певица Руслана Лыжичко. "Закон Кириленко сделает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Он наконец подведет нас к ментальному выбору — кто мы? Где Украина себя реализует настоящей. Мы или будем в России петь на русском и "плясать" так, как им надо, они за это, извините за такой термин," башляют" и иногда будем петь на украинском (и то, только так, как им нравится)", — заявила Руслана. По ее словам, украинские артисты едут на гастроли в Россию, потому что в Европе сложнее пробиться: "В Европе сложные условия ценообразования. Там нужно брать контентом и шара там не проходит".